В ФРГ пообещали выдать визы пострадавшим от землетрясения, имеющим родных в Германии

МВД и МИД Германии договорились об упрощенной выдаче виз пострадавшим от землетрясения в Турции и Сирии, которые имеют родственников в ФРГ.

Об этом сообщила в субботу газета BILD am Sonntag, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Речь идет об оказании помощи нуждающимся. Мы хотим добиться того, чтобы турецкие или сирийские семьи в Германии могли перевезти к себе без лишней бюрократической волокиты своих ближайших родственников из зоны бедствия, с тем чтобы последние могли у нас найти кров и получить медицинскую помощь", - приводит издание слова главы МВД ФРГ Нэнси Фезер.

По ее словам, речь идет об ускоренной выдаче обычных краткосрочных виз сроком на три месяца. "Мы это сделаем возможным вместе с МИД", - отметила министр.