Сильные проливные дожди ударили по Мозамбику

Четыре человека погибли в Мапуту и прилегающих к ней районах в результате наводнений, вызванных проливными дождями.

Об этом сообщило в субботу Agence France-Presse со ссылкой на данные Национального бюро по борьбе с рисками и катастрофами Мозамбика, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Еще около 14 тыс. человек были эвакуированы из своих домов из-за угрозы оползней, отмечает AFP.

В свою очередь Rádio Moçambique передало, что в столичной провинции Мапуту наводнением затронуты 30 тыс. человек. В столице и ее окрестностях затоплены почти 4,3 тыс. домов, пострадали 13 школ. Власти открыли два центра для размещения эвакуируемых, ведется подготовка к открытию еще трех.

На юго-востоке Африки уже третий день идут затяжные дожди, которые вызывают наводнения и оползни. Наиболее обильные ливни обрушились на Мапуту и районы ЮАР, прилегающие к мозамбикской границе.