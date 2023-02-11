https://news.day.az/world/1537314.html Возросло число жертв землетрясения в Сирии
Возросло число жертв землетрясения в Сирии
Число жертв землетрясения в Сирии возросло до 1 408.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, такие данные приводит в субботу сирийский Минздрав на своей странице в Facebook.
По информации ведомства, число пострадавших на данный момент составляет 2 341.
Ранее Минздрав Сирии сообщал о 1 387 погибших и 2 326 пострадавших в результате стихийного бедствия.
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