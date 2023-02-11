Возросло число жертв землетрясения в Сирии
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Число жертв землетрясения в Сирии возросло до 1 408.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, такие данные приводит в субботу сирийский Минздрав на своей странице в Facebook.

По информации ведомства, число пострадавших на данный момент составляет 2 341.

Ранее Минздрав Сирии сообщал о 1 387 погибших и 2 326 пострадавших в результате стихийного бедствия. 