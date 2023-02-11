Около миллиона человек вышли на акции протеста против пенсионной реформы во Франции

Около 963 тыс. человек вышли на улицы Франции на акции протеста против предлагаемой правительством страны пенсионной реформы.

Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на Министерство внутренних дел государства.

По данным ведомства, в четвертый день протестов в Париже на манифестацию вышли 93 тыс. человек, что стало рекордом по сравнению с прошедшими днями.

В МВД сообщили, что 7 февраля на улицы французской столицы вышли 57 тыс. человек, а по всей стране на демонстрации вышли 757 тыс. человек.

Профсоюз "Всеобщая конфедерация труда" сообщил, что в Париже на акции протеста вышли 500 тыс. человек, а по всей стране - 2,5 млн человек.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции применили слезоточивый газ на демонстрации в Париже.