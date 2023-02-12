В ОАЭ предрекли резкое подорожание нефти

Эксперт из ОАЭ по мировой экономике, директор по региональному развитию в международном банке LanceBank Наиль аль-Джавабара спрогнозировал, какими будут цены на нефть после решения России сократить добычу.

Экономист предрек резкое подорожание нефти и подчеркнул, что это произойдет в ближайшее время, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, изменения в количестве добычи ведущими нефтепроизводителями отражается на стоимости ресурса и состоянии энергетического рынка.

"Мы уже увидели резкое повышение цен на нефть - до 85 долларов за баррель, несмотря на то, что до этого в течение двух дней наблюдалось их падение", - отметил он.

Специалист добавил, что с ноября 2022 года происходит спад нефтедобычи в размере 2 миллионов баррелей. По его словам, в мире уже наблюдается повышенный спрос на энергоресурсы. Аль-Джавабара спрогнозировал, что эта тенденция сохранится, поскольку Китай проявляет интерес к нефти на фоне отмены ограничений, связанных с пандемией COVID-19.