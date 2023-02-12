Над Канадой сбили неопознанный объект
Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) сбило неопознанный объект в небе над Северной Канадой.
Об этом сообщил канадский премьер-министр Джастин Трюдо в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Я приказал сбить неопознанный объект, который нарушил воздушное пространство Канады. NORAD сбило объект над Юконом", - заявил он, добавив, что объект был сбит американским истребителем F-22.
Кроме того, Трюдо заявил, что обсудил с президентом США Джо Байденом ситуацию вокруг сбитого над Канадой неопознанного объекта. По его словам, "теперь канадские военные обнаружат и проанализируют обломки объекта".
Ранее телеканал Global News сообщил, что Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки отслеживает перемещение одного или двух объектов в небе над территорией Северной Канады. По данным его источников, это "могут быть шары-шпионы".
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