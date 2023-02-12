https://news.day.az/world/1537331.html Пакистан отправил 16 грузовиков с гумпомощью в Турцию и Сирию
Пакистан отправил 16 грузовиков с гумпомощью в Турцию и Сирию
Из Пакистана на поддержку Турции и Сирии отправлены 16 грузовиков с гуманитарной помощью.
Как передает Day.Az, согласно заявлению Национального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий (NDMA), в Лахоре состоялась церемония отправки грузовиков с гуманитарной помощью в Турцию и Сирию.
На мероприятии участвовали министр образования Пакистана Рана Танвир Хусейн, генеральный консул Турции в Лахоре Эмир Озбай и другие официальные лица.
16 грузовиков с палатками и одеялами, которые направились в Турцию через Иран, прибудут в зону землетрясения в течение 10 дней.
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