Пакистан отправил 16 грузовиков с гумпомощью в Турцию и Сирию

Из Пакистана на поддержку Турции и Сирии отправлены 16 грузовиков с гуманитарной помощью.

Как передает Day.Az, согласно заявлению Национального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий (NDMA), в Лахоре состоялась церемония отправки грузовиков с гуманитарной помощью в Турцию и Сирию.

На мероприятии участвовали министр образования Пакистана Рана Танвир Хусейн, генеральный консул Турции в Лахоре Эмир Озбай и другие официальные лица.

16 грузовиков с палатками и одеялами, которые направились в Турцию через Иран, прибудут в зону землетрясения в течение 10 дней.