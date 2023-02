США внесли в «чёрный список» 6 организаций из КНР,

Экономические санкции, объявленные 10 февраля, последовали за обещанием администрации президента Байдена предпринять более широкие усилия по борьбе с китайской шпионской активностью.

Как передает Day.Az, в чёрный список внесены: Beijing Nanjiang Aerospace Technology Co., China Electronics Technology Group Corporation 48th Research Institute, Dongguan Lingkong Remote Sensing Technology Co., Eagles Men Aviation Science and Technology Group Co., Guangzhou Tian-Hai-Xiang Aviation Technology Co., Shanxi Eagles Men Aviation Science and Technology Group Co.

Бюро промышленности и безопасности США заявило, что эти организации подпали под санкции за "их поддержку усилий Китая по военной модернизации, в частности аэрокосмических программ Народно-освободительной армии (НОАК), включая дирижабли и воздушные шары".

"НОАК использует высотные аэростаты в разведывательных целях", - говорится в сообщении.

Заместитель министра торговли Дон Грейвс написал в Twitter, что его ведомство "без колебаний продолжит применять" подобные ограничения и другие инструменты регулирования "для защиты национальной безопасности и суверенитета США".