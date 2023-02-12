В Милане полицейские получили травмы во время шествия анархистов

Как минимум шесть сотрудников правоохранительных органов получили травмы во время стычек полиции с анархистами, устроившими в Милане шествие в поддержку отбывающего тюремное заключение экстремиста Альфредо Коспито.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщило агентство ANSA.

По его данным, в нем участвовало около 400 человек. Во время акции анархисты начали бросать в полицию камни, кирпичи, петарды и стекло, они также повредили несколько автомобилей, повалили столики кафе и разбили витрины магазинов. Полиция применила слезоточивый газ. Отмечается, что 11 человек были доставлены в полицейское управление.

Активизация анархических ячеек в Италии связана с делом Коспито, члена Неформальной анархической федерации - Международного революционного фронта, ответственного за полсотни экстремистских акций в Европе. Он отбывает длительное тюремное заключение за покушение на менеджера компании ядерного сектора и организацию взрывов у казармы школы карабинеров, в результате которых никто не пострадал, однако акция была расценена судом как "акт политического терроризма".

Коспито отсидел в тюрьме уже 10 лет и в мае прошлого года был переведен под режим особо строгого содержания (обычно применяется к мафиози). Надзорные органы посчитали, что один из лидеров анархистов мог из тюрьмы продолжать руководить акциями соратников. Коспито объявил голодовку в знак протеста почти три месяца назад, и сейчас состояние его здоровья значительно ухудшилось. Его адвокаты говорят, что он находится на грани смерти. Телеканал Rai News 24 сообщил в субботу, что Коспито госпитализировали в одну из миланских больниц.

Запрос о снятии с Коспито режима особо строго содержания был ранее направлен в Минюст Италии, однако в четверг глава ведомства Карло Нордио отклонил ходатайство. Этот вопрос стал поводом для ожесточенной политической полемики и противостояния правоцентристского правительства во главе с Джорджей Мелони и левоцентристской оппозиции.

Ранее спецслужбы страны предупредили о риске терактов со стороны анархистов.