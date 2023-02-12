В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,6
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Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в районе Хасса города Хатай, Турция.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями страны (AFAD).

Очаг землетрясения находился на глубине 5,13 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.