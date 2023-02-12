https://news.day.az/world/1537336.html В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,6
В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,6
Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в районе Хасса города Хатай, Турция.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями страны (AFAD).
Очаг землетрясения находился на глубине 5,13 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре