В Турции ищут более 100 подозреваемых в нарушении правил строительства обрушившихся домов

Силы безопасности Турции разыскивают более 100 подозреваемых в нарушении правил строительства домов, обрушившихся в результате землетрясений на юго-востоке республики.

Об этом заявил в воскресенье в эфире местных каналов вице-президент Турции Фуат Октай, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

"131 подозреваемый был признан виновным в том, что в результате землетрясений обрушились здания. Один из них был арестован, в отношении 113 были вынесены постановления об их задержании. Ведутся поиски подозреваемых", - сказал Фуат Октай.