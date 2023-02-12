https://news.day.az/world/1537338.html В Турции через 140 часов после землетрясения спасены беременная женщина и её брат
В Турции через 140 часов после землетрясения спасены беременная женщина и её брат
Через 140 часов после землетрясения с эпицентром в Кахраманмараше спасена беременная женщина и ее брат, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
Спасательный отряд из Кютахьи, участвующий в спасательных работах в Антакье, продолжает беспрерывную деятельность в разрушенных кварталах города.
Бригадам, открывшим коридор в глубь завалов, удалось спасти беременную женщину и ее брата через 140 часов после первого землетрясения.
Пострадавшим оказана первая медицинская помощь и они доставлены в больницу.
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