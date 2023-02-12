В Турции через 140 часов после землетрясения спасены беременная женщина и её брат

Через 140 часов после землетрясения с эпицентром в Кахраманмараше спасена беременная женщина и ее брат, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Спасательный отряд из Кютахьи, участвующий в спасательных работах в Антакье, продолжает беспрерывную деятельность в разрушенных кварталах города.

Бригадам, открывшим коридор в глубь завалов, удалось спасти беременную женщину и ее брата через 140 часов после первого землетрясения.

Пострадавшим оказана первая медицинская помощь и они доставлены в больницу.