Президент Кыргызстана совершит визит в Венгрию

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 12-14 февраля совершит визит в Венгрию, во время которого обсудит с ее руководством вопросы сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах. Об этом заявил в воскресенье в Бишкеке заведующий отделом внешней политики администрации главы Кыргызстана Муратбек Азымбакиев, передает Trend со ссылкой на Day.Az.

"В рамках визита Садыр Жапаров 12-14 февраля проведет двусторонние переговоры с президентом Венгрии Каталин Новак. Президенты обсудят актуальные вопросы двустороннего и многостороннего взаимодействия, а также перспективы дальнейшего развития сотрудничества", - сообщил он.

По словам Азымбакиева, в рамках визита также запланирована встреча лидера Кыргызстана со спикером Национальной ассамблеи Венгрии Ласло Кёвером и премьер-министром страны Виктором Орбаном.

"Намечено подписание ряда двусторонних документов. Кроме этого, в Будапеште в эти дни пройдет бизнес-форум с участием крупнейших кыргызских и венгерских компаний", - подчеркнул завотделом президентской администрации.