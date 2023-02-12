Мать и ее пятилетнюю дочь вытащили из завалов в Турции спустя 141 час

Спустя 141 час после землетрясения из-под завалов развалившегося здания в турецком городе Хатае спасатели вытащили женщину и ее пятилетнюю дочь. Об этом 12 февраля сообщает IHA, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Работы проводились девять часов. Находясь под постоянной угрозой обрушения шестиэтажного дома и рискуя жизнью, спасателям удалось извлечь из-под обломков женщину и ребенка. Оба живы.

Спасенных доставили в больницу.