https://news.day.az/world/1537347.html Мать и ее пятилетнюю дочь вытащили из завалов в Турции спустя 141 час - ВИДЕО
Мать и ее пятилетнюю дочь вытащили из завалов в Турции спустя 141 час - ВИДЕО
Спустя 141 час после землетрясения из-под завалов развалившегося здания в турецком городе Хатае спасатели вытащили женщину и ее пятилетнюю дочь. Об этом 12 февраля сообщает IHA, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Работы проводились девять часов. Находясь под постоянной угрозой обрушения шестиэтажного дома и рискуя жизнью, спасателям удалось извлечь из-под обломков женщину и ребенка. Оба живы.
Спасенных доставили в больницу.
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