Массовые протесты в Израиле

Массовые протесты вспыхнули минувшей ночью в Тель-Авиве. Это уже шестая суббота подряд, когда народ организует митинги против юридической реформы, по которой исполнительная и законодательная власти смогут пренебрегать вердиктами Верховного суда, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

В этот раз на забастовку пришло больше двухсот тысяч человек. Около полуночи они полностью заблокировали центральное шоссе города.

Пресса сообщает о наиболее жестких стычках с полицейскими в районе дома премьер-министра страны. Там протестующие попытались прорвать полицейское ограждение. Точное количество задержанных в ходе митинга пока неизвестно.

В этот раз на забастовку пришло больше двухсот тысяч человек. Около полуночи они полностью заблокировали центральное шоссе города.

Пресса сообщает о наиболее жестких стычках с полицейскими в районе дома премьер-министра страны. Там протестующие попытались прорвать полицейское ограждение. Точное количество задержанных в ходе митинга пока неизвестно.