Более 25 тыс. военных Турции участвуют в работах в зоне бедствия

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что в поисково-спасательных операциях в десяти провинциях страны задействованы 25 067 военнослужащих, а по "воздушному гуманитарному коридору" в зону разрушительных землетрясений (магнитудой 7,7 и 7,6) посредством 63 самолетов осуществлено 707 авиарейсов, передает Day.Az со ссылкой на "Анадолу".

Министр напомнил, что кризисный центр Минобороны был сформирован уже через полчаса после первого землетрясения, а в результате мощных подземных толчков пострадали также объекты Минобороны, есть погибшие среди военнослужащих.

"Вскоре после бедствия авиабаза "Инджирлик" была открыта для гражданских судов, доставляющих спасателей и гумпомощь, а также эвакуирующих пострадавших. На авиабазе создан логистический центр, где собирают грузы для дальнейшего распределения", - сказал министр.

Кроме того, для транспортировки грузов в "Инджирлик" переброшены 57 вертолетов, которые уже осуществили 710 вылетов.

По словам министра, помощь в координации работ в зоне бедствия оказывает также беспилотная авиация. Налет 41 дрона за последние дни превысил 394 часов.

Министр привлек внимание и к участию 24 судов ВМС Турции в транспортировке гуманитарных грузов и эвакуации пострадавших.

Акар сообщил, что часть больниц в Кахрамармараше серьезно пострадала в результате землетрясения и поэтому в городе был развернут полевой госпиталь.

Турецкий министр отметил в заключении, что слова поддержки в адрес народа Турции по каналам Минобороны направили представители 43 стран и НАТО.