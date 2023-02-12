Молния ударила в статую Христа в Рио-де-Жанейро

В известную статую Христа-Искупителя, расположенную в бразильском городе Рио-де-Жанейро, ударила молния.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, момент попадания молнии в статую очевидцы выложили в социальных сетях.

На кадре видно, что молния ударила прямо в голову Христа-Искупителя.

В 2010 году пальцы, голову и брови статуи повредила молния, после чего были проведены реставрационные работы и установлены молниеотводы.

Торжественное открытие и освящение статуи Христа-Искупителя состоялось 12 октября 1931 года. Она стала значимой частью бразильской культуры.