https://news.day.az/world/1537356.html Молния ударила в статую Христа в Рио-де-Жанейро - ФОТО
Молния ударила в статую Христа в Рио-де-Жанейро - ФОТО
В известную статую Христа-Искупителя, расположенную в бразильском городе Рио-де-Жанейро, ударила молния.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, момент попадания молнии в статую очевидцы выложили в социальных сетях.
На кадре видно, что молния ударила прямо в голову Христа-Искупителя.
В 2010 году пальцы, голову и брови статуи повредила молния, после чего были проведены реставрационные работы и установлены молниеотводы.
Торжественное открытие и освящение статуи Христа-Искупителя состоялось 12 октября 1931 года. Она стала значимой частью бразильской культуры.
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