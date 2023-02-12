В Казахстане произошло землетрясение

Сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС Казахстана в 08 часов 10 минут зарегистрировано землетрясение, передает Day.Az со ссылкой на МИА "Казинформ".

Эпицентр землетрясения расположен в 303 км на восток от г. Алматы на территории Казахстана, недалеко от границы с Китаем.

Энергетический класс землетрясения 8.4. Магнитуда MPV 3.8. Координаты эпицентра 43.35° с.ш. 80.65° в.д. Глубина 15 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.