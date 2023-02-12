Быт пострадавших при землетрясении жителей Турции

Число жертв разрушительного землетрясения в Турции приближается к 25 тысячам. Пострадавших больше 80 тысяч. Поиск людей не останавливается ни на минуту. В зоне бедствия побывал корреспондент "Известий" Станислав Григорьев, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Вот отсюда, из этой дыры, я вылез вместе со всей своей семьей!" - говорит житель Антакьи.

Ахмед Салк показал путь своего спасения. Если бы не этот лаз, мужчина был бы сейчас мертв или лежал бы в ожидании помощи под завалом. Дом накренился от первых толчков, когда большая семья решила покинуть его. Теперь все вместе они живут на улице.

"Нам даже палатки не досталось! Не подскажете, где ее взять? Куда обратиться, чтобы уехать отсюда в Стамбул?" - спрашивает Ахмед.

Тысячи людей, оставшихся без крова в Турции, столкнулись с новой жестокой реальностью. Гуманитарная помощь идет в страну сплошным потоком, но ее все равно на всех не хватает. Приходится ютиться где попало.

"Те, кому посчастливилось выбраться живым из-под развалин, сейчас подверглись новым испытаниям. Попробуйте существовать вот в такой палатке при минусовой температуре! Спасают только дрова и керосин", - отмечает корреспондент.

И это - если человек здоров. Мужчина показал ссадины на руках и голове. Он получил их, когда выбирался из завала после землетрясения. Его сосед по палатке не может подняться - все тело болит.

- Вставай, журналисты пришли.

- Нет, не могу!

Впрочем, турки все равно несильно жалуются на жизнь - помнят о тех, кто еще не спасен. Этим людям многократно хуже. Их достают из-под завалов в крайне истощенном состоянии, ведь после землетрясения прошло уже несколько дней. Продолжают поступать известия о спасении детей. Новый рекорд - 140 часов после первого толчка - установили спасатели, когда достали из руин семимесячного младенца в провинции Хатай.

- Там ребенок! Ребенок! Слышите?

Теперь малыш в больнице, как и многие другие спасенные. Дома в Хатае рухнули почти повсеместно. Разница лишь в том, что некоторые устояли и позволили людям выбежать на улицу, а другие превратились в груду обломков. По данным турецкой полиции, сейчас одновременно разыскивается более 100 подозреваемых в нарушении правил строительства. Страшная трагедия выявила темные дела этих людей.