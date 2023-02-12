Глава МИД Греции встретится в зоне землетрясения со своим турецким коллегой

Глава МИД Греции Никос Дендиас планирует посетить в воскресенье, 12 февраля Турцию, где встретится с греческими спасателями в районах, пострадавших от сильных землетрясений.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в информации МИД Греции.

"Министр иностранных дел, которого будет сопровождать его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу, в ходе визита встретится с членами греческой миссии по оказанию помощи, которая действует в районах, пострадавших от недавних землетрясений. Помимо того, Дендиас намерен побывать в оперативном центре в Антиохии и получить подробные сведения о последствиях и обстановке в стране на фоне природных катаклизмов", - говорится в сообщении МИД Греции.