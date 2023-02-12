https://news.day.az/world/1537375.html Генсек НАТО хочет покинуть свой пост
Генсек НАТО хочет покинуть свой пост
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг намерен освободить пост 30 сентября 2023 года. Об этом сообщила его представитель Оану Лунгеску, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
"У него нет намерения добиваться продления мандата", - цитирует Лунгеску dpa.
Столтенберг возглавляет Североатлантический альянс уже девять лет. Весной 2022 года его мандат был продлен до конца сентября 2023 года.
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