Мужчину-эпилептика нашли живым под завалами в Турции спустя 149 часов

В турецкой провинции Хатай продолжают устанавливать новые рекорды спасения: сотрудники экстренных служб вытащили из-под завалов 35-летнего Мустафу Сарыгюля, страдающего эпилепсией, который провел под обломками обрушившегося здания 149 часов. Об этом пишут местные СМИ, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Предыдущий рекорд был установлен спустя 141 час после землетрясения. Из-под завалов были извлечены женщина и ее пятилетняя дочь. На их спасение у сотрудников экстренных служб ушло около девяти часов.

Напомним, что подземные толчки магнитудой 7,7 сотрясли юго-восток Турции в ночь на 6 февраля. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, данное землетрясение стало самым мощным за последние 80 лет, а последствия от прошедшей стихии сравнили со взрывом 500 атомных бомб.