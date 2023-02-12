Автомобиль с шестью пассажирами в салоне загорелся на Ставрополье

Автомобиль, в котором находилось 6 пассажиров, загорелся на трассе в Ставропольском крае. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"12 февраля около 7 утра на 484 км федеральной автодороги "Астрахань - Элиста - Ставрополь" водитель универсала Opel Zafira по неустановленным пока причинам не справился с управлением, съехал с дороги кювет и врезался в дерево", - говорится в сообщении.

После столкновения с деревом машина загорелась, но пассажиры и водитель успели покинуть салон. Автомобиль полностью сгорел. Полиция выясняет обстоятельства ДТП.