https://news.day.az/world/1537382.html Автомобиль с шестью пассажирами в салоне загорелся на Ставрополье
Автомобиль с шестью пассажирами в салоне загорелся на Ставрополье
Автомобиль, в котором находилось 6 пассажиров, загорелся на трассе в Ставропольском крае. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"12 февраля около 7 утра на 484 км федеральной автодороги "Астрахань - Элиста - Ставрополь" водитель универсала Opel Zafira по неустановленным пока причинам не справился с управлением, съехал с дороги кювет и врезался в дерево", - говорится в сообщении.
После столкновения с деревом машина загорелась, но пассажиры и водитель успели покинуть салон. Автомобиль полностью сгорел. Полиция выясняет обстоятельства ДТП.
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