Женщина подожгла отделение банка в Татарстане

В Сети публикуют видеозапись поджога отделения банка. Инцидент произошел около 14:30 (15:30 GMT) 11 февраля, предположительно, в городе Азнакеево Республики Татарстан, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

На кадрах видно, как женщина в темной длинной куртке заходит в отделение и разливает горючую жидкость в тамбуре с банкоматами. После поджога она спешно скрывается на фоне полыхающего помещения.

Поджигательницу сейчас ищут правоохранители, сообщают авторы Telegram-канала "Светлый Азнакеево".

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