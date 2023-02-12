https://news.day.az/world/1537389.html Женщина подожгла отделение банка в Татарстане - ВИДЕО
Женщина подожгла отделение банка в Татарстане - ВИДЕО
В Сети публикуют видеозапись поджога отделения банка. Инцидент произошел около 14:30 (15:30 GMT) 11 февраля, предположительно, в городе Азнакеево Республики Татарстан, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
На кадрах видно, как женщина в темной длинной куртке заходит в отделение и разливает горючую жидкость в тамбуре с банкоматами. После поджога она спешно скрывается на фоне полыхающего помещения.
Поджигательницу сейчас ищут правоохранители, сообщают авторы Telegram-канала "Светлый Азнакеево".
Отметим, официальных комментариев по этой теме пока не поступало.
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