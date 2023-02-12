Илон Маск обратился за помощью к пользователям Twitter

Глава Twitter Илон Маск обратился за помощью к 128 млн подписчиков, чтобы они поставили лайки под рекомендуемые им посты в популярной соцсети. Об этом сообщает Business Insider, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Маск опубликовал несколько твитов, в которых призвал оставить комментарий и поставить лайк, чтобы улучшить показатели постов внутри соцсети.

"Нажмите на сердце", - обратился он к пользователям Twitter. В другом посте он оставил похожее сообщение вместе с символом смайлика. Судя по статистике твитов, они набирают миллионы просмотров, но лишь тысячи лайков.

Отмечается, что около половины из 1 тыс. главных рекламодателей Twitter перестали вкладывать деньги в рекламу на платформе в первые недели 2023 года.