https://news.day.az/world/1537400.html Глава МИД Греции прибыл в турецкую Адану
Глава МИД Греции прибыл в турецкую Адану
Глава МИД Греции Никос Дендиас прибыл в турецкий город Адана, где произошли масштабные разрушения после землетрясений с эпицентрами в Кахраманмараше, передает Day.Az со ссылкой на "Анадолу".
Частный самолет с главой внешнеполитического ведомства Греции на борту приземлился в аэропорту Шакирпаша, где гостя встретил турецкий коллега Мевлют Чавушоглу.
Министры провели встречу в аэропорту в закрытом для прессы режиме.
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