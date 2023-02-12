Глава МИД Греции прибыл в турецкую Адану

Глава МИД Греции Никос Дендиас прибыл в турецкий город Адана, где произошли масштабные разрушения после землетрясений с эпицентрами в Кахраманмараше, передает Day.Az со ссылкой на "Анадолу".

Частный самолет с главой внешнеполитического ведомства Греции на борту приземлился в аэропорту Шакирпаша, где гостя встретил турецкий коллега Мевлют Чавушоглу.

Министры провели встречу в аэропорту в закрытом для прессы режиме.