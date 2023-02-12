Главы МИД G7 обсудят Украину

С 17 по 19 февраля в административном центре Баварии будет проходить ежегодная Мюнхенская конференция по вопросам безопасности. Япония будет представлена на ней министром иностранных дел Ёсимасой Хаяси и планирует воспользоваться этой возможностью, чтобы организовать переговоры глав МИД "семерки", поясняет издание.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, по ее данным, министры иностранных дел могут обсудить меры по поддержке Украины и санкции в отношении России. Кроме того, Япония рассчитывает согласовать проведение онлайн-саммита G7, приуроченного к годовщине начала специальной военной операции РФ в Украине.

Япония в этом году председательствует в Группе семи и в мае проведет ее саммит в Хиросиме. Этот город 6 августа 1945 года подвергся американской атомной бомбардировке, став вместе с Нагасаки, на который США сбросили атомную бомбу 9 августа 1945 года, единственным в мире местом боевого применения ядерного оружия