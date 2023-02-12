Автомобиль Tesla врезался в столб после ДТП в Москве

Автомобиль Tesla стал участником ДТП в Москве, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Автомобильная авария произошла на Волгоградском проспекте в районе дома 181к1. После столкновения с другой машиной Tesla влетела в столб. Судя по видео, электромобиль получил сильные повреждения кузова.

Отмечается, что в автомобиле, помимо водителя, находились двое детей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего уточняются.