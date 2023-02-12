https://news.day.az/world/1537411.html Автомобиль Tesla врезался в столб после ДТП в Москве - ВИДЕО
Автомобиль Tesla врезался в столб после ДТП в Москве - ВИДЕО
Автомобиль Tesla стал участником ДТП в Москве, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Автомобильная авария произошла на Волгоградском проспекте в районе дома 181к1. После столкновения с другой машиной Tesla влетела в столб. Судя по видео, электромобиль получил сильные повреждения кузова.
Отмечается, что в автомобиле, помимо водителя, находились двое детей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего уточняются.
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