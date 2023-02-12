В Грузии произошло два землетрясения магнитудой 4,4 и 3,3. Об этом сообщает грузинский Национальный центр сейсмического мониторинга.

По информации Центра, толчки магнитудой 4,4 произошли в 12:07 GMT, эпицентром было село Гоми рядом с городом Озургети. Второе землетрясение случилось в 12:21 GMT магнитудой 3,3 в нескольких километрах от горного курорта Бахмаро.

Данные о пострадавших и разрушениях пока не поступали.