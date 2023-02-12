Западные СМИ показали кадры из палаты Саакашвили

Телеканал CNN опубликовал кадры из палаты больницы "Вивамед", в которой находится на лечении экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

На кадрах видно, как политик падает, не дойдя до кровати, а на других видео он не может подняться самостоятельно и ему на помощь приходят сотрудники клиники.

Уточняется, что видео было снято в октябре 2022 года и что телеканалу его передал адвокат Саакашвили.