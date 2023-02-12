https://news.day.az/world/1537419.html Западные СМИ показали кадры из палаты Саакашвили - ВИДЕО
Западные СМИ показали кадры из палаты Саакашвили - ВИДЕО
Телеканал CNN опубликовал кадры из палаты больницы "Вивамед", в которой находится на лечении экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
На кадрах видно, как политик падает, не дойдя до кровати, а на других видео он не может подняться самостоятельно и ему на помощь приходят сотрудники клиники.
Уточняется, что видео было снято в октябре 2022 года и что телеканалу его передал адвокат Саакашвили.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре