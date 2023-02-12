В Сочи прогнозируется сход лавин

Сход лавин прогнозируется в горах Сочи на высоте свыше 1,5 тыс. м 12 и 13 февраля, сообщает Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"С 18:00 (19:00 GMT) 12 февраля до 18:00 (19:00 GMT) 13 февраля 2023 в горах Сочи выше 1 500 м лавиноопасно", - говорится в распространенном сообщении.

В городской администрации Сочи уточнили, что вечером в воскресенье и утром в понедельник на побережье Сочи ожидается сильный мокрый снег с налипанием на проводах и деревьях. В предгорьях и горах ожидается очень сильный снег. Видимость в условиях осадков 500-1000 метров. На дорогах гололедица. Кроме того, утром и днем прогнозируется усиление западного, северо-западного ветра с порывами 15-20 м/с.

"Все городские службы переведены в режим повышенной готовности. Сочинцам и гостям города рекомендуют воздержаться от отдыха у воды и походов в горы, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями", - отмечается в распространенном сообщении.