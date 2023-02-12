В Турции из-под завалов вытащили 88-летнюю женщину

Местные спасатели обнаружили выжившую и запросили помощь у находившихся в городе Кырыкхан немецких коллег из THW вечером в субботу. Около 22:00 (01:00 GMT воскресенья) ее удалось спасти, женщина даже общалась через переводчика с сотрудниками Ведомства технического содействия. С переломами костей она была доставлена в больницу.

В субботу немецкие спасатели решили приостановить работы в районе бедствия из-за ухудшения ситуации с безопасностью. Как сообщали в ВС Австрии, в Турции "все чаще происходят столкновения между различными группировками", сообщалось о выстрелах. В то же время в THW подчеркнули, что если появится информация о выживших, они готовы немедленно выехать на место. Их безопасность во время операции по спасению 88-летней женщины обеспечивали сотрудники местных правоохранительных органов.