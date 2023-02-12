Королевская семья «ожидает», что Меган и Гарри примут участие в коронации Карла III

Высокопоставленные члены британской королевской семьи "ожидают", что принц Гарри и Меган Маркл примут участие в коронации Карла III, которая состоится в Вестминстерском аббатстве 6 мая 2023 года. Об этом сообщает Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Источник, близкий ко дворцу, рассказал журналистам, что, несмотря на то, что некоторые высокопоставленные члены королевской семьи "возмущены" обвинениями, высказанными принцем Гарри в его мемуарах, герцогов Сассекских по-прежнему ждут на коронации Карла III.

"Члены королевской семьи сказали мне, что и Гарри, и Меган обязательно приедут. Они полностью ожидают этого. Но Сассексы должны понимать, что есть только одна тема, которую многие члены королевской семьи будут готовы с ними обсуждать... и это погода", - поделился инсайдер.

Вчера британская газета Express со ссылкой на источник в Уайтхолле сообщила, что Меган и Гарри включены в список приглашенных на коронацию Карла III. По информации инсайдера, в настоящее время в правительстве разрабатывается подробный план, чтобы присутствие герцогов Сассекских никак не затмевало торжественные мероприятия. В частности, официальные лица хотят, чтобы Уильям и Гарри не появлялись вместе на публике.

"Они внесены в список, и планирование идет полным ходом, чтобы убедиться, что мероприятие пройдет как можно более гладко - без каких-либо драм", - пояснил источник.