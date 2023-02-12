В Турции выписаны ордера на задержание сотрудников компаний, строивших рухнувшие дома

В Турции выписаны ордера на задержание 131 сотрудника строительных компаний, которые строили дома, рухнувшие во время землетрясения, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Также минюст Турции объявил о планах создания специальной группы, которая займется сбором свидетельств и выявлением недобросовестных подрядчиков