https://news.day.az/world/1537449.html В Турции выписаны ордера на задержание сотрудников компаний, строивших рухнувшие дома
В Турции выписаны ордера на задержание сотрудников компаний, строивших рухнувшие дома
В Турции выписаны ордера на задержание 131 сотрудника строительных компаний, которые строили дома, рухнувшие во время землетрясения, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Также минюст Турции объявил о планах создания специальной группы, которая займется сбором свидетельств и выявлением недобросовестных подрядчиков
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