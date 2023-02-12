Нетаньяху анонсировал антитеррористическую операцию

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что проведет 12 февраля совещание военно-политического кабинета с участием ключевых министров своего кабмина для обсуждения подготовки к расширению антитерорристической операции на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме после серии атак, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня я созову совещание военно-политического кабинета, чтобы провести подготовку к более широкой операции против террористов и их сторонников в Восточном Иерусалиме и Иудее и Самарии", - сказано в сообщении канцелярии.