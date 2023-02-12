НЛО заметили в Китае

Неопознанный летающий объект заметили у берегов провинции Шаньдун на востоке Китая. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Global Times.

По данным газеты, рыболовецкие суда получили уведомление от бюро морского развития уезда Цзимо в городе Циндао. В нем говорилось о намерении сбить НЛО.

Стоит отметить, что власти попросили рыбаков сфотографировать обломки, если они будут в пределах досягаемости. Отдельное внимание уделили технике безопасности.

О каком объекте идет речь, равно как о результате ликвидации, не сказано.