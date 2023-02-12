Пожар в "Москва-Сити"

Очевидцы сообщают о пожаре в одной из строящихся башен в деловом районе "Москва-Сити" - москвичи в Сети публикуют кадры, на которых изнутри одной из башен идет густой черный дым.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, площадь возгорания составила 100 квадратных метров.

"На 4 этаже строящего здания происходит загорание строительных материалов", - уточнил источник.

На месте ЧП работают экстренные службы города. Причины пожара и другие подробности произошедшего устанавливаются.