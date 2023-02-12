Кота достали через 110 часов после землетрясения в Турции
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Турецкие спасатели достали из-под завалов кота. После разрушительного землетрясения животное провело под обломками 110 часов.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкое издание Sabah, кот внешне выглядел здоровым, и даже не пугался людей. Но воду от них принял не сразу.

Спасатели передавали животное друг другу, чтобы погладить и успокоить.