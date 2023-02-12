Аэропорт в Хатае возобновил работу
Министерство транспорта и инфраструктуры Турции сообщило, что аэропорт Хатая возобновил работу после восстановления взлетно-посадочной полосы, поврежденной в результате землетрясений, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
Министерство также поделилось кадрами до и после восстановления взлетно-посадочной полосы.
"Повреждение на взлетно-посадочной полосе восстановлено. Аэропорт снова возобновил работу", - говорится в сообщении.
Напомним, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.
Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.
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