Аэропорт в Хатае возобновил работу

Министерство транспорта и инфраструктуры Турции сообщило, что аэропорт Хатая возобновил работу после восстановления взлетно-посадочной полосы, поврежденной в результате землетрясений, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Министерство также поделилось кадрами до и после восстановления взлетно-посадочной полосы.

"Повреждение на взлетно-посадочной полосе восстановлено. Аэропорт снова возобновил работу", - говорится в сообщении.

Напомним, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.