Тревожный прогноз ООН по землетрясениям в Турции и Сирии

Заместитель генсека Организации объединенных наций (ООН) по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что число погибших в результате землетрясения в Турции и Сирии может удвоится по сравнению с текущим показателем. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Sky News.

На момент заявления сообщалось о более чем 28 тыс. погибших. В настоящее время число погибших в Турции составляет 29 605 человек, в Сирии, по оценкам Всемирной организации здравоохранения, - около 8,5 тыс.

По словам Гриффитса, трудно точно оценить текущую ситуацию, поскольку необходимо полностью исследовать обломки зданий и подсчитать число погибших.

"Но я уверен, что это удвоится или вырастет еще значительнее. Это ужасно. Природа наносит ответный удар очень жестоким образом. Это глубоко шокирует... мысль о том, что эти горы щебня все еще удерживают людей, некоторые из них все еще живы", - рассказал Гриффитс.