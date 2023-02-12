https://news.day.az/world/1537491.html Шарль Мишель позвонил Эрдогану
Шарль Мишель позвонил Эрдогану
Президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель поговорил по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Как передает Day.Az, об этом Шарль Мишель сообщил в своем аккаунте в Twitter.
"Я поговорил по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Я выразил соболезнования, солидарность и поддержку турецкому народу.
Я еще раз отметил, что Турция не одинока. ЕС и государства-члены будут продолжать оказывать поддержку", - сказал Шарль Мишель.
Президент Шарль Мишель также выразил благодарность Турции за обеспечение гуманитарного доступа в Сирию.
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