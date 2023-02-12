Глава Еврокомиссии Эрдогану: "Европа с вами"

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен позвонила Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

Как передает Day.Az, об этом она в воскресенье написала на своей странице в Twitter.

"Я говорила по телефону с Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, чтобы выразить глубочайшие соболезнования народу Турции в связи с катастрофическими человеческими жертвами и разрушениями, вызванными разрушительным землетрясением, и обсудить дополнительную поддержку.

Европа с вами", - написала она.

Напомним, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.