https://news.day.az/world/1537494.html Установлены личности 503 детей, переживших землетрясение в Турции
Установлены личности 503 детей, переживших землетрясение в Турции
Из 574 детей, извлеченных живыми из-под обломков, установлены личности 503.
Как передает Day.Az, об этом заявил помощник президента Турции Фуад Октай.
По его словам, продолжается работа по установлению личности остальных.
"76 детей переданы родственникам. В больницах продолжают лечение 380 детей. В приюты размещены 118 детей. Я еще раз подчеркну, что как государство, мы всегда будем рядом со всеми детьми, потерявшими родителей и близких", - добавил государственный чиновник.
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