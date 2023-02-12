Установлены личности 503 детей, переживших землетрясение в Турции

Из 574 детей, извлеченных живыми из-под обломков, установлены личности 503.

Как передает Day.Az, об этом заявил помощник президента Турции Фуад Октай.

По его словам, продолжается работа по установлению личности остальных.

"76 детей переданы родственникам. В больницах продолжают лечение 380 детей. В приюты размещены 118 детей. Я еще раз подчеркну, что как государство, мы всегда будем рядом со всеми детьми, потерявшими родителей и близких", - добавил государственный чиновник.