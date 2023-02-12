Ведущие мобильные операторы Турции объявили все услуги бесплатными
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Турецкие мобильные операторы Türk Telecom, Turkcell и Vodafone объявили все услуги бесплатными в течение одного месяца.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил помощник президента Турции Фуад Октай.

Отметим, что бесплатная услуга рассчитывается со дня землетрясения - 6 февраля.