В Турции произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, пассажирский автобус, следовавший из Анкары в направлении Синопа, потерял управление и, выехав на встречную полосу, опрокинулся.

В результате инцидента 30 человек получили различные травмы.