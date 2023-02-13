https://news.day.az/world/1537511.html В Турции опрокинулся автобус много пострадавших
В Турции опрокинулся автобус много пострадавших
В Турции произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, пассажирский автобус, следовавший из Анкары в направлении Синопа, потерял управление и, выехав на встречную полосу, опрокинулся.
В результате инцидента 30 человек получили различные травмы.
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