Пожар в школе в России

Возгорание произошло на третьем этаже школы №40 в Улан-Удэ.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, "Сегодня утром поступило сообщение о том, что произошло загорание на третьем этаже средней общеобразовательной школы № 40 в г. Улан-Удэ. Эвакуированы 327 учащихся и 34 человека персонала", - сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России по Республике Бурятия.

Отмечается, что в настоящее время возгорание ликвидировано.