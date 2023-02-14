Прощальная церемония с собакой-спасателем в Турции
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Собака-спасатель из Мексики по кличке Протео погибла под завалами во время поисково-спасательных работ.

В Турции прошла церемония прощания с Протео, в которой приняли участие МЧС Мексики и МЧС Турецкой республики.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.