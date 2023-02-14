https://news.day.az/world/1537526.html Прощальная церемония с собакой-спасателем в Турции - ВИДЕО
Прощальная церемония с собакой-спасателем в Турции - ВИДЕО
Собака-спасатель из Мексики по кличке Протео погибла под завалами во время поисково-спасательных работ.
В Турции прошла церемония прощания с Протео, в которой приняли участие МЧС Мексики и МЧС Турецкой республики.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре