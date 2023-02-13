https://news.day.az/world/1537528.html У берегов Японии произошло землетрясение
У берегов Японии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,9 было зафиксировано в понедельник у побережья японской префектуры Фукусима, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По данным национального метеорологического управления страны, очаг стихии залегал на глубине 60 км под дном океана.
Информации о пострадавших или разрушениях не поступало, угроза цунами не объявлялась.
Сообщений о нештатных ситуациях на аварийной АЭС "Фукусима-1" также не публиковалось.
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