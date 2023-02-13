У берегов Японии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,9 было зафиксировано в понедельник у побережья японской префектуры Фукусима, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным национального метеорологического управления страны, очаг стихии залегал на глубине 60 км под дном океана.

Информации о пострадавших или разрушениях не поступало, угроза цунами не объявлялась.

Сообщений о нештатных ситуациях на аварийной АЭС "Фукусима-1" также не публиковалось.