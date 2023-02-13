В Турции из-под завалов спасли человека спустя шесть суток после землетрясения

Команда спасателей из России, Белоруссии и Киргизии извлекла человека из-под завалов в Турции спустя шесть суток после землетрясения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Спасти человека удалось спустя более чем 160 часов после землетрясения", - заявили в пресс-службе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, операция по спасению мужчины шла более четырех часов. Работы, как указали в МЧС, проводились в темное время суток с риском возможного обрушения конструкций.

Накануне Госкомитет Республики Башкортостан по ЧС сообщал, что башкирские волонтеры нашли под завалами в Турции семью из трех человек.

6 февраля в Турции произошло несколько разрушительных землетрясений, затем, по данным Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), последовало более 1,8 тыс. афтершоков.

По состоянию на 12 февраля, погибли в результате стихии 29 тыс. человек.