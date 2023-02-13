Северная Корея расширила и переформировала подразделения армии

Северная Корея провела расширение и переформирование подразделений своей армии. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"В ходе претворения в жизнь идей и линии великой Трудовой партии Кореи на строительство могучей армии расширены и переформированы многие части видов и родов войск", - говорится в сообщении. Кроме того, "в соответствии с новой ситуацией и обстановкой" военным поручили оперативно-боевые задания. Также была изменена стратегическая и тактическая миссия частей армии в целом.

Кроме того, учреждены новые воинские знамена, которые уже были показаны 8 февраля на параде по случаю 75-летия основания северокорейской армии.

На этом же параде Северная Корея продемонстрировала самое большое в истории страны количество ядерных ракет, сообщало ранее агентство Reuters. На опубликованных снимках видно 11 межконтинентальных баллистических ракет (МБР) "Хвасон-17".